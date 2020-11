Covid in Piemonte, da Regione web tax per sostenere commercio locale

Per sostenere i negozi del territorio e il commercio di vicinato la Regione Piemonte ha predisposto un disegno di legge per l'istituzione di una 'Web tax Covid', che punta a un incrementare la tassazione delle multinazionali del commercio online a favore del commercio locale penalizzato dall'obbligo di lockdown (WEB TAX: COS'E'). Lo rende noto la stessa Regione, che oggi illustrerà in video conferenza il provvedimento. (DIRETTA - MAPPE DEL CONTAGIO)