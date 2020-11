Biella, ladro d'appartamento muore mentre tenta di scappare

Un 20enne, che si era intrufolato in un appartamento di via Ogliaro a Biella con l'intenzione di svaligiarlo, è morto mentre tentava di fuggire dopo essere stato scoperto dai proprietari di casa. Il malvivente è saltato dal balcone del terzo piano nel tentativo di raggiungere i rami degli alberi più vicini, ma è precipitato a terra. Secondo quanto emerso, il giovane è riuscito a spiegare il motivo del suo gesto agli agenti di polizia giunti sul posto poi ha perso conoscenza ed è deceduto durante il trasporto in ambulanza.