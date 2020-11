Ivrea, tenta di entrare in tribunale armato: denunciato vigile urbano

Un agente della polizia locale, in servizio a Caselle Torinese, è stato denunciato dalla guardia di finanza per porto abusivo d'arma perché ha tentato di entrare in tribunale, a Ivrea, con un pugnale. L'uomo, secondo il suo racconto, aveva dimenticato l'arma bianca nello zainetto. Chiamato per una testimonianza è stato fermato all'ingresso del tribunale dalle guardie giurate quando è passato al metal detector.