Smog, ministro Costa accoglie istanza rinvio blocco diesel in Piemonte

Il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, ha accolto l'istanza della Regione Piemonte, che chiedeva la sospensione in questa fase di emergenza sanitaria dei blocchi per i Diesel euro 4 e 5, scattati in questi giorni con l'innalzamento dello smog. Secondo quanto appreso, la Regione sta già lavorando a una ordinanza: il documento potrebbe uscire già in serata o, al più tardi, domani.