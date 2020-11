Covid Piemonte, il governatore Cirio: "Indice rt molto vicino all'1"

L'indice Rt del Covid in Piemonte "oggi è molto vicino all'1. Si stanno vedendo gli effetti, molto buoni, delle misure prese ancora prima della creazione della zona rossa". Così il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, presentando la nuova area sanitaria che sarà aperta domenica prossima a Torino Esposizioni. "Il 13 novembre abbiamo raggiunto parametri da zona arancione, sta a noi ora mantenerli nei prossimi 14 giorni per poterci passare il 27 novembre", sottolinea Cirio. (CORONAVIRUS: LA DIRETTA - MAPPE DEL CONTAGIO)

Cirio: "Puntiamo a passare in zona arancione e poi gialla"

"Puntiamo a passare in zona arancione e poi gialla - continua Cirio - ma sempre restando tutti molto attenti, molto prudenti e agendo con grande senso di responsabilità. Anche quando il Dpcm consentirà un allentamento, prenderemo misure, condivise con i sindaci e le prefetture, per evitare che si ripeta cosa è successo nell'estate. Perché procedere con lo stop and go ucciderebbe definitivamente". Domenica - ha annunciato il governatore - sarà in funzione la nuova area sanitaria nel Padiglione V di Torino Esposizioni, per il ricovero di malati meno gravi, che "a fine emergenza potrà diventare il centro per la vaccinazioni contro il Covid".