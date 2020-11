Covid Ivrea, guasto tecnico in ospedale: 40 minuti senza ossigeno

È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Medici e infermieri hanno usato bombole di riserva, alcune trasferite anche da altri presidi sanitari. In corso accertamenti dell’Asl per individuare la natura del guasto

A causa di un guasto tecnico, nel tardo pomeriggio di ieri l'ospedale di Ivrea (in provincia di Torino) è rimasto senza ossigeno negli impianti. Si è trattato di un grosso problema per il reparto di rianimazione. L’allarme è rientrato nel giro di una quarantina di minuti. Sono in corso gli accertamenti dell'Asl To4 per individuare la natura del guasto (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI).

L’intervento dei sanitari

Medici e infermieri, che hanno agito con grande tempestività per evitare problemi ai pazienti, hanno utilizzato le bombole di riserva, alcune trasferite anche da altri presidi sanitari, per far fronte all'emergenza.