Covid, Dybala a fianco della Regione Piemonte: indossate la mascherina

Paulo Dybala scende in campo al fianco della Regione Piemonte contro il coronavirus e si offre come testimonial alla campagna istituzionale che vuole ricordare a tutti l’importanza di indossare la mascherina. “Non sottovalutiamo questo virus: questo virus si vince solo se sapremo fare squadra. Indossate la mascherina, proteggendo voi, proteggerete anche gli altri. Insieme ce la faremo”, le parole del numero 10 della Juventus, risultato positivo al Covid lo scorso marzo.

Il ringraziamento del presidente Cirio

“Siamo riconoscenti a Paulo Dybala per la sensibilità con cui ha immediatamente risposto al nostro appello, facendosi portavoce di un messaggio prezioso che riguarda l’uso della mascherina - ha commentato il governatore Alberto Cirio - ma anche il bisogno di restare uniti, perché questa partita, la più importante, la vinceremo solo facendo squadra con tenacia e senso di responsabilità. Sono certo che il suo volto e la sua voce sapranno raggiungere tantissime persone, soprattutto i più giovani. E non ho dubbi - ha concluso - che altri campioni del nostro Piemonte scenderanno presto in campo per aiutarci e sostenerci in questa sfida”.