Sassi da cavalcavia lungo l’autostrada Torino-Pinerolo: colpita auto

Tragedia sfiorata ieri sera sull'autostrada Torino-Pinerolo, all'altezza di Volvera, dove un sasso ha centrato una Toyota che viaggiava in direzione di Torino. Illeso l'automobilista, un 38enne, che è riuscito a tenere il controllo dell'auto, colpita sul cofano e non sul parabrezza, e ad accostare per chiamare i soccorsi. Sul posto è intervenuta la polizia stradale. È possibile che il sasso, perché molto grande, sia stato lanciato da più persone. Nei giorni scorsi sono stati segnalati lanci di pietra dal cavalcavia di Stupinigi.