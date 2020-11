Torino, provocò incidente fuggendo dai carabinieri: arrestato

Il sinistro è avvenuto nei giorni scorsi in via Millelire. L’uomo, fuggito in auto con a la famiglia, è accusato di aver tentato di rubare un furgone a Nichelino e, non riuscendoci, di essersi portato via un marsupio trovato a bordo: deve anche rispondere di resistenza e lesioni procurate ai figli. Obbligo di dimora per la moglie

È stato arrestato l'uomo che, per sfuggire in auto ai carabinieri, ha provocato un incidente stradale nei giorni scorsi in via Millelire, a Torino. È accusato di aver tentato di rubare un furgone a Nichelino e, non riuscendoci, di essersi portato via un marsupio trovato a bordo. Fuggito con un'Alfa 147, con a bordo anche la moglie e i figli, aveva forzato un posto di blocco dei carabinieri, che lo hanno inseguito fino all'incidente. L'uomo deve rispondere anche di resistenza nonché delle lesioni procurate ai figli, ricoverati in ospedale, e ora affidati ai servizi sociali. Obbligo di dimora per la moglie. Il titolare dell'inchiesta sul caso è il pm Enzo Bucarelli.