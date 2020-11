Covid, in Piemonte 2.606 nuovi contagi su 16.131 tamponi

Sono 2.606 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Piemonte su 16.131 tamponi effettuati. Sono 73 i decessi, nove avvenuti oggi. Stabili, rispetto agli ultimi giorni, i dati dei ricoveri: quelli in terapia intensiva sono 384, più sei rispetto a ieri, negli altri reparti sono invece 5.150, più 76. Le persone in isolamento domiciliare sono 68.252. Dall'inizio della pandemia l'Unità di crisi regionale ha registrato in Piemonte 5.190 decessi e 131.547 contagi. I piemontesi guariti sono 52.571.