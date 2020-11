Covid Asti, emergenza in casa di riposo: oltre 120 positivi

Sono 82, su 96, gli ospiti positivi al Coronavirus nella Casa di Riposo San Giuseppe di Castelnuovo don Bosco, poco più di tremila abitanti in provincia di Asti. Positivi anche 40 dipendenti su 50. Invece, otto i decessi finora registrati. A rendere noti i dati è il sindaco, Antonio Rago, al centro di una accesa polemica con la minoranza proprio sulla gestione della casa di riposo, che è comunale. Nei giorni scorsi, l'Asl To5 competente per territorio aveva chiesto lo sgombero del Padiglione Cafasso, la struttura della casa di riposo che ospita 13 anziani non autosufficienti, ma il primo cittadino ha risposto di non avere nessun ruolo, se non quello di nominare i membri del CdA. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)

La polemica

"Mi risulta che i famigliari si sono opposti allo spostamento", ha aggiunto bollando come "sciacallaggio" le critiche dei consiglieri di opposizione che lo invitavano alle dimissioni. "Rago ci accusa di sciacallaggio politico, ma chi si fa scudo del Covid è proprio lui per non ammettere di essersi disinteressato del problema - ribatte il capogruppo d'opposizione Luciano Badolisani, della lista Insieme per il Cambiamento -. Per il bene della Casa di Riposo, in qualità di autorità sanitaria locale, chieda alla Regione il commissariamento della struttura prima che sia troppo tardi".