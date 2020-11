Minaccia di morte la sorella e ha armi in casa: denunciato a Torino

Un uomo è stato denunciato a Torino dopo aver minacciato di morte la sorella e la sua famiglia. Ad allertare la polizia è stata la stessa donna, stanca dei continui litigi. Intervenuti sul posto gli agenti, dopo un controllo, hanno scoperto che l'uomo aveva in casa due pistole: una calibro 7x65, munita di due caricatori vuoti, una rivoltella ed oltre un centinaio di munizioni. Le armi, detenute legalmente, sono state sequestrate in via precauzionale.