Vercelli, auto fuori strada in bilico su un burrone: salvata da alberi

Un'auto uscita fuori di strada è rimasta in bilico per diversi minuti su un burrone a un'altezza di 20 metri, e solo la presenza di alcune piante ha evitato che la cadesse sulla linea ferroviaria sottostante. L'incidente, terminato senza gravi conseguenze per l'autista, è accaduto questa mattina sulla provinciale 126, nel comune di Crescentino, nel Vercellese.

La vicenda

Per cause ancora da stabilire, l'auto è uscita di strada rompendo il guardrail, ma rimanendo in equilibrio trattenuta dagli alberi a pochi centimetri dal vuoto. I vigili del fuoco sono intervenuti salvando la guidatrice e consegnandola a un equipaggio del 118, che l'ha trasportata all'ospedale di Chivasso. La donna, a quanto riferito dalle forze dell'ordine, avrebbe riportato solo un grande spavento.