Volpiano, incendio all'impianto rifiuti: visibile colonna di fumo

Un incendio, divampato nel piazzale esterno dell'impianto Amiat Tbd, gruppo Iren, di Volpiano ha causato una colonna di fumo visibile anche a distanza. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Ad andare in fiamme sono stati alcuni rifiuti cosiddetti Raee, come tv, frigoriferi e altri elettrodomestici, che si trovavano nell'area esterna perché già trattati e, quindi, in uscita dall'impianto.

L'appello del Comune di San Benigno: “Rimanete a casa”

"I cittadini - è l'appello del vicino Comune di San Benigno - sono invitati a rimanere nelle proprie abitazioni con porte e finestre chiuse. Seguiranno ulteriori comunicazioni". L'Arpa e le autorità sanitarie stanno verificando l'eventuale tossicità nell'aria, ma al momento non sembrano essere stati riscontrati problemi.