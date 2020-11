Covid: morto a Chivasso Oscar Perino, cugino di Papa Francesco

L'uomo, commerciante, era ricoverato da quasi un mese in ospedale perché positivo al Coronavirus. Un anno e mezzo fa aveva incontrato il Papa, suo lontano parente, in udienza privata a Genova

Si è spento all'ospedale di Chivasso, in provincia di Torino, Oscar Perino, 68 anni, cugino di quarto grado di Papa Francesco. L'uomo, commerciante, era ricoverato da quasi un mese in ospedale perché positivo al Coronavirus. Un anno e mezzo fa aveva incontrato il Papa, suo lontano parente, in udienza privata a Genova. La bisnonna del 68enne infatti era cugina prima della nonna materna del pontefice: le due donne erano entrambe originarie di Teo, una frazione di Cabella Ligure (Alessandria).