E' successo ieri sera attorno alle 22,30 in piazza Duomo. In manette sono finiti due giovani di 23 e 29 anni

Aggressione in centro a Biella ieri sera. Due giovani di 23 e 29 anni, di origine marocchina, sono stati arrestati a Biella dalla polizia con l'accusa di avere picchiato un passante per rubargli il cellulare. E' successo ieri attorno alle 22,30 in piazza Duomo. La vittima ha dato l'allarme e una pattuglia della squadra mobile ha individuato i due aggressori a poca distanza dalla piazza.