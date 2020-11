Orbassano, sull'autobus per spacciare droga: arrestato pusher

Il 27enne alle fermate scendeva per parlare con i clienti, che lo aspettavano, per poi risalire da solo mentre i suoi interlocutori andavano via. Cosa che ha insospettito i carabinieri

In autobus per spacciare droga. Si tratta di un cittadino gabonese di 27 anni, arrestato dai carabinieri, che si fingeva un passeggero della linea 5 della Gtt che da Orbassano va a Torino.

Il modus operandi

Il 27enne alle fermate scendeva per parlare con i clienti, che lo aspettavano, per poi risalire da solo mentre i suoi interlocutori andavano via. Quando il 5 è arrivato al capolinea di Orbassano, in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa, l'uomo è stato controllato dai militari. In tasca nascondeva sette dosi di cocaina, circa sei grammi, e 680 euro che secondo i carabinieri è il guadagno delle vendite effettuate nelle tratte precedenti.