Covid, in Piemonte 5.258 a fronte di 22.778 tamponi

In Piemonte nelle ultime ore si son registrati 5.258 nuovi contagi a fronte di 22.778 tamponi processati. Il 40% dei nuovi contagiati è asintomatico, questi i dati dell'Unità di crisi regionale che riporta 5 nuovi ricoveri in terapia intensiva (in totale sono 353), e 57 nuovi ricoveri negli altri reparti (in tutto 4.890). I decessi sono 61, il totale dall'inizio della pandemia è di 4.964 morti positivi a Covid-19. Le persone in isolamento domiciliare sono 61.411, i guariti sono 1.741 in più rispetto al giorno precedente. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI)