Piazza San Carlo, Appendino: “Ferita aperta per me e per la comunità”

La sindaca ha depositato al giudice un documento con le proprie dichiarazioni difensive. L'udienza, in rito abbreviato, si svolge nell'aula magna del Palazzo di Giustizia, scelta per garantire il distanziamento nel rispetto delle disposizioni anti Covid

“I fatti di piazza San Carlo sono una ferita per me e per l’intera comunità”. È questo il senso del breve intervento della sindaca di Torino, Chiara Appendino, stamani alla ripresa del processo per quanto avvenuto la sera del 3 giugno 2017. Da quanto si è appreso, la prima cittadina, una delle persone chiamate in causa, ha depositato al giudice un documento con le proprie dichiarazioni difensive.

Il processo

L’udienza si celebra con il rito abbreviato e a porte chiuse nell'aula magna del Palazzo di Giustizia, scelta per garantire il distanziamento nel rispetto delle disposizioni anti Covid, ed è dedicata agli interrogatori e alle dichiarazioni spontanee degli imputati. Resta da definire la posizione di alcune decine di parti civili che ancora non hanno raggiunto un accordo per il risarcimento.