Torino, piazza San Carlo: domani il processo con rito abbreviato

Riprende domani a Torino il processo alla sindaca Chiara Appendino e ad altre cinque persone per i fatti di piazza San Carlo. Si tratta dello stralcio che viene celebrato con il rito abbreviato. L'appuntamento è nell'aula magna del Palazzo di giustizia, scelta per garantire il distanziamento nel rispetto delle disposizioni anti-covid. L'accesso è precluso al pubblico perché l'udienza si celebra a porte chiuse. Il calendario prevede l'interrogatorio degli imputati. Oltre alla Appendino, che probabilmente renderà dichiarazioni spontanee, sono chiamati in causa Paolo Giordana, ex capo di Gabinetto del Comune, l'allora questore Angelo Sanna, un responsabile dell'agenzia Turismo, Maurizio Montagnese, e un architetto incaricato di svolgere dei lavori, Enrico Bertoletti. Restano da definire le posizioni di alcune decine di parti civili che ancora non raggiunto un accordo per il risarcimento.