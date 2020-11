Covid, Asl Cuneo: "All'ospedale di Verduno trend ricoveri insostenibile"

"Siamo in estrema difficoltà nel gestire i ricoveri: questo trend non può continuare a lungo o diventerà insostenibile". Lo sostiene Massimo Veglio, direttore generale dell'Asl Cuneo 2, parlando dell'ospedale di Verduno, inaugurato in primavera come ospedale Covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI). Stamattina nel nosocomio sono stati ricoverati una decina di pazienti Covid dal Torinese, dove il sistema è in crisi per l'afflusso di malati. "Se a Verduno continuano ad arrivare malati Covid da ricoverare, saremo costretti a parcheggiarli sui marciapiedi", ha aggiunto Veglio.