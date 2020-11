Tre persone, marito, moglie e figlia di 4 anni, sono state ricoverate in ospedale ma le loro condizioni non sono gravi

Una famiglia di tre persone, marito, moglie e figlia di 4 anni, è stata ricoverata in ospedale a Domodossola (Vco) a causa di un'intossicazione da monossido di carbonio. Le loro condizioni non sono gravi. I tre hanno avuto un malore dopo una grigliata fatta in casa con un barbecue a carbonella. Sono starti loro stessi a lanciare l'allarme.