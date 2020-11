Covid Torino, giovane madre di 21 anni muore alle Molinette

Una ragazza di 21 anni, Chiara Cringolo, mamma di un bimbo di 13 mesi è morta per le complicanze dell'infezione da Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - MAPPE E GRAFICI). A diffondere la notizia è stato il sindaco Oscarino Ferrero, primo cittadino di Romano Canavese, in provincia di Torino, Comune dove la giovane abitava. La donna è deceduta alle Molinette di Torino dove era ricoverata da venti giorni.

Il messaggio del sindaco di Romano Canavese

"La notizia ci ha lasciato attoniti - dice il sindaco - e ci rende consapevoli che le conseguenze di questa pandemia ci possono toccare da molto vicino. Questa morte ci testimonia che il virus è letale non solo per una certa fascia della popolazione".