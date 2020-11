Torino, accusa poliziotti di razzismo: arrestato per resistenza

Ha accusato i poliziotti che lo avevano fermato di averlo preso di mira per il colore della sua pelle. Un 23enne di origini gabonesi è stato arrestato dalla polizia in via Lessona, a Torino. Il giovane, noto alle forze dell'ordine come pusher, era irregolare sul territorio italiano; nei suoi confronti pendeva inoltre un divieto di dimora nel comune di Torino. È stato trovato in possesso di una catenina d'oro di 43 centimetri danneggiata agli estremi. È accusato di ricettazione e di resistenza: durante l'arresto, all'angolo con via Ghemme, ha più volte attraversato la strada mettendo in pericolo la sua vita e quella degli altri.