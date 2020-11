Torino, colpisce fattorino pizze e tenta rapina: arrestato 25enne

Il giovane sabato sera ha distratto un ragazzo che era fuori da una pizzeria, in via Cherubini 55, in attesa delle pizze da consegnare a domicilio, chiedendogli se sulla comanda ci fosse il proprio nome. Poi lo ha colpito con dei pugni al volto

A Torino la polizia ha arrestato un uomo di 25 anni, di origini marocchine, per tentata rapina e denunciato per false dichiarazioni sull'identità personale.

La vicenda

Il giovane sabato sera ha distratto un ragazzo che era fuori da una pizzeria, in via Cherubini 55, in attesa delle pizze da consegnare a domicilio, chiedendogli se sulla comanda ci fosse il proprio nome. Poi lo ha colpito con dei pugni al volto, cercando di togliergli la borsa che aveva a tracolla. Una colluttazione che ha attirato alcune persone e costretto il rapinatore alla fuga. Ma gli agenti lo hanno bloccato in piazza Respighi. Trovato privo di documenti, il 25enne, irregolare sul territorio nazionale, ha anche fornito false generalità.