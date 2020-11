Torino, ruba registratore di cassa in panetteria: arrestato

Gli agenti lo hanno fermato con il registratore in mano, non prima che l'uomo cercasse di disfarsi del bottino buttandolo sotto un'auto parcheggiata in corso Dante, angolo via Saluzzo

Un uomo di 43 anni è stato arrestato a Torino dopo essersi portato via il registratore di cassa di in panificio sabato notte alle 3:30, in via Nizza.

L'arrivo della polizia

Gli agenti lo hanno fermato con il registratore in mano, non prima che l'uomo cercasse di disfarsi del bottino buttandolo sotto un'auto parcheggiata in corso Dante, angolo via Saluzzo. Il registratore è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.