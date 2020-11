Estorsioni per farsi pagare la droga, sgominata banda nell’Astigiano

Otto persone sono state arrestate con l'accusa di estorsione e spaccio continuato di sostanze stupefacenti. A far scattare le indagini è stata una vittima dell'organizzazione, che ha denunciato le minacce subite

Costringevano i loro “clienti” a saldare i debiti di droga con metodi estorsivi. Otto persone sono state arrestate nell’Astigiano dai carabinieri con l'accusa, a vario titolo, di estorsione e spaccio continuato di sostanze stupefacenti. A far scattare le indagini è stato un uomo di origini macedoni, residente a Canelli (Asti), che ha denunciato le minacce subite dai componenti della banda.

La denuncia

L’uomo era caduto in depressione e aveva iniziato a far uso di stupefacenti. In poco tempo il suo debito di 160 euro era aumentato fino a 500 euro, divenendo così oggetto di minacce di morte, anche nei confronti della sua famiglia, da parte di un cittadino albanese, poi risultato il capo dell'organizzazione. È stato allora che si è rivolto ai carabinieri. Secondo quanto accertato dai militari, il gruppo criminale si riforniva di droga nel Bergamasco e gestiva lo spaccio anche ad Asti e nella zona sud del Torinese. Nell'ambito dell'operazione, altre quattro persone sono state sottoposte all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.