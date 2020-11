Incidente a Bairo, scontro su Pedemontana: morto motociclista 50enne

Un motociclista di 50 anni è morto oggi pomeriggio in un incidente stradale sulla provinciale 565, nota anche come Pedemontana, a Bairo, nel Canavese. L'uomo era in sella a una Honda Cbr 600 che per cause in fase di accertamento è andata a schiantarsi contro una Fiat Grande Punto in prossimità di una stazione di servizio. Il motociclista, sbalzato sull'asfalto, è morto sul colpo. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei carabinieri di Agliè.