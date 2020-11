Incendiati cassonetti a Valenza, il sindaco: "Atto incivile e stupido"

E' successo in via Melgara. Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco ed è stato necessario l'intervento di Amv per la ripulitura

Quattro cassonetti sono stati dati alle fiamme nella notte a Valenza, in provincia di Alessandria. E' successo in via Melgara. Il rogo è stato spento dai vigili del fuoco ed è stato necessario l'intervento di Amv per la ripulitura e il ripristino. Sul posto sono intervenuti per un sopralluogo il sindaco Maurizio Oddone e il vicepresidente del consiglio comunale Guido Capuzzo. "Sono state avviate immediatamente indagini - informa Oddone in una nota - per scoprire i responsabili di questo gesto tanto incivile quanto stupido".