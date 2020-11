Incendio in un appartamento a Torino, intossicata una donna

Un incendio è divampato questa notte, attorno alle 4:30, in un appartamento al primo piano di un palazzo in corso Grosseto, a Torino. L’inquilina dell’abitazione è rimasta intossicata. La donna è stata svegliata dal fumo che proveniva dalla sua cucina in fiamme a causa, secondo una prima ricostruzione, di alcune candele rimaste accese.

Evacuato l’intero condominio

Mentre la donna veniva portato in ambulanza in ospedale l'intero condominio è stato fatto evacuare a scopo precauzionale, anche se nessun'altra persona è rimasta intossicata. I vigili del fuoco, dopo un sopralluogo, hanno dichiarato inagibile l’appartamento.