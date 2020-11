Covid Piemonte: 2.204 contagi, il 41 per cento sono asintomatici

I tamponi eseguiti sono stati 10.249. I decessi sono 11. In terapia intensiva si trovano 179 persone. Le persone in isolamento domiciliare sono 31.391

Con l'esito di 10.249 tamponi sono 2.204 i nuovi casi di persone positive al Coronavirus oggi in Piemonte, di cui il 41% asintomatiche. Ieri i tamponi erano stati 15.575, i positivi 2.887. Sono i dati dell'Unità di crisi della Regione Piemonte. I decessi sono 11 (ieri 28); continua la crescita del numero dei ricoverati: in terapia intensiva sono 179 (+5 rispetto a ieri), negli altri reparti 2.844 (+161 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 31.391 (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI - MEDICI TORINO: "LOCKDOWN NECESSARIO").