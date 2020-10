Incidente sul lavoro, morto operaio 47enne nel Torinese

È avvenuto in un'azienda di San Mauro Torinese. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo era intervenuto per risolvere un guasto a un macchinario quando è rimasto schiacciato

Un operaio italiano di 47 anni è morto in un incidente sul lavoro che si è verificato in un'azienda di San Mauro Torinese. Secondo una prima ricostruzione, effettuata dai carabinieri della compagnia di Chivasso, il 47enne era intervenuto per risolvere un guasto a un macchinario quando è rimasto schiacciato. A dare l'allarme sono stati i colleghi, ma i soccorsi sono stati inutili. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti dello Spresal dell'Asl To4.