Covid, in Piemonte 2.719 contagi su 15.977 tamponi processati

Salgono ancora i contagi in Piemonte, sono 2.719 quelli registrati nelle ultime 24 ore dall'Unità di crisi regionale, che segnala anche 23 decessi e 27.682 persone in isolamento domiciliare. In aumento anche i ricoveri: in terapia intensiva sono 159 (13 in più rispetto a ieri), mentre negli altri reparti sono 2.547, con un incremento di 166 rispetto al giorno precedente. Sono 15.977 i tamponi processati, mentre i piemontesi guariti sono 33.006. Il 45% dei nuovi positivi sono asintomatici.