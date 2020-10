Vercelli, cocaina per 10mila euro in garage: arrestato un 61enne

Agenti della squadra mobile hanno sequestrato lo stupefacente, diviso in un panetto da 80 grammi e in altre 35 dosi, contanti per 3.000 euro e un bilancino di precisione

La Squadra Mobile della polizia di Vercelli ha sequestrato a un cittadino albanese di 61 anni, già noto per reati di violenza, cento grammi di cocaina, suddivisa in un panetto da 80 grammi e altre 35 dosi, contanti per 3.000 euro e un bilancino di precisione. L’uomo è stato arrestato in flagranza per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Si trova ora in carcere.

Il sequestro

Gli agenti hanno trovato la droga nel garage dell'abitazione del 61enne, in parte già confezionata e pronta alla vendita. Le indagini hanno consentito di accertare che, nei sei mesi precedenti all'arresto, lo spacciatore aveva effettuato almeno 400 cessioni di cocaina a noti tossicodipendenti locali. Lo stupefacente sequestrato avrebbe fruttato alla vendita circa 10.000 euro.