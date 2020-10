Si finge carabiniere per derubare anziano: arrestato nel Torinese

Si è finto carabiniere, ma alla fine è stato arrestato da quelli veri. Uno uomo di 30 anni di origini romene, alle spalle alcuni precedenti, è stato fermato a Caprie (in provincia di Torino) per tentata rapina. La vittima è un pensionato 70enne che, mentre passeggiava nel centro cittadino, è stato fermato dal romeno. Quest'ultimo si è presentato come un carabiniere in borghese in servizio per eseguire controlli straordinari sul rispetto della normativa anti-Covid. Con la scusa di contestare l'uso scorretto della mascherina, non appena l'anziano ha preso il portafogli per consegnargli i documenti lo ha aggredito per strappargli dalle mani il portafogli e il telefono cellulare. Ma la pronta reazione del pensionato ha costretto il finto carabiniere a scappare, fino a quando non è stato bloccato dai veri militari dell'Arma.