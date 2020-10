Torino, saccheggiato negozio Gucci in via Roma: due arresti. VIDEO

Due giovani, un maggiorenne e un minorenne, sono stati arrestati dalla polizia a Torino per aver sfondato la vetrina e poi saccheggiato il negozio Gucci in via Roma. L'episodio è avvenuto durante i disordini scoppiati in città ieri sera a seguito delle manifestazioni contro le misure anti-Covid.

Denunciate altre due persone

I due, cittadini egiziani, sono stati fermati dalla polizia proprio mentre si allontanavano dal negozio con un borsone pieno della merce saccheggiata, che è già stata restituita al negozio. Dovranno rispondere di furto e resistenza aggravata. Altre due persone sono state denunciate.

Un'altra persona, un italiano, è stata arrestata per resistenza e per furto aggravato nel negozio Louis Vuitton.