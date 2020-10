Scontri a Torino per misure anti-Covid: feriti una decina di agenti

Due uomini, un maggiorenne e un minorenne, sono stati arrestati dalla polizia per il saccheggio del negozio Gucci di via Roma, avvenuto durante le proteste. I due sono stati fermati dalla polizia mentre si allontanavano con un borsone pieno della merce sottratta. Furti anche nel negozio Louis Vuitton

Sono una decina, tra le forze dell'ordine, i feriti negli scontri avvenuti ieri sera a Torino, durante la manifestazione di protesta contro le disposizioni anti-Covid del governo (LE FOTO - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL CORONAVIRUS). Il bilancio è della Questura, che ha coordinato l'ordine pubblico.

Gli arresti

Due uomini, un maggiorenne e un minorenne, sono stati arrestati dalla polizia per il saccheggio del negozio Gucci di via Roma, avvenuto durante le proteste. I due, cittadini egiziani, sono accusati di furto e di resistenza aggravata. Sono stati fermati dalla polizia mentre si allontanavano dal negozio con un borsone pieno della merce sottratta, che è già stata restituita al negozio.

Per resistenza sono stati arrestati anche tre italiani, di cui uno anche per furto aggravato nel negozio Louis Vitton. Due denunciati invece in relazione a quanto accaduto davanti al negozio di Gucci. Durante i disordini erano state arrestate cinque persone, tra cui alcuni appartenenti a gruppi ultrà, e due denunciati dalla Digos.

Per danneggiamento e resistenza a pubblico ufficiale è stato arrestato invece l'uomo che ieri sera, insieme a una ragazza di 17 anni, è stato sorpreso in via San Massimo angolo via Mazzini, nel centro di Torino, dare alle fiamme alcuni cassonetti dell'immondizia. Un video dei carabinieri mostrerebbe l'atto vandalico commesso da un gruppo di manifestanti, tra cui appunto l'uomo. La ragazza è stata denunciata.

Indagini in corso

I danni ammontano a decine di migliaia di euro ma buona parte della refurtiva dei saccheggi è stata recuperata dalle forze dell'ordine. L'attività investigativa degli inquirenti è tuttora in corso per identificare i responsabili cercando in particolare tra delinquenti comuni, ultras, esponenti dei centri sociali e antagonisti. Sono in corso i sopralluoghi della polizia scientifica nei negozi saccheggiati.



Siulp Torino: "Leggi severe contro i violenti"

"Il legittimo diritto a manifestare e a protestare da parte di coloro che si sentono 'defraudati' o 'ingannati' dallo Stato, che assume misure draconiane per fronteggiare la diffusione del Covid-19, non ha e non può avere nulla a che vedere con le inaudite aggressioni premeditate, con le bombe carta, mazze ferrate, e con le violenze perpetrate da soggetti facinorosi travisati, che non perdono occasione per dimostrare il loro odio verso lo Stato, la democrazia e le forze dell'ordine, cercando di destabilizzare il Paese". Così, in una nota, Eugenio Bravo, segretario generale del Siulp di Torino. "I violenti rivoltosi non sono vittime della crisi economica causata dal Coronavirus e dalle conseguenti misure limitative, ma sono i guastatori delle legittime proteste, delle categorie produttive, vere vittime della tragica situazione economica - aggiunge -. Non si tratta più di auspicare, ma di pretendere che siano previste leggi severe verso chi ormai per professione tende a distruggere le pubbliche vie al suo passaggio, i negozi, i locali e mette a ferro e fuoco la città, perpetrando violenze nei confronti delle forze dell'ordine che, grazie alla loro professionalità, rappresentano la reale tenuta dello Stato".