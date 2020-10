Torino, aggredisce agenti perché non può entrare in ospedale: preso

Voleva entrare nel Pronto Soccorso dell'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino per visitare il nipote, ricoverato in terapia intensiva, e quando gli è stato negato l'accesso ha dato in escandescenze: per questo un 47enne pregiudicato è stato arrestato dai carabinieri questa notte. Deve rispondere di danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

La vicenda

Quando gli è stato impedito l'ingresso, l'uomo, di Massa Carrara, ha prima aggredito il personale di vigilanza e poi ha rotto dei paletti di plastica utilizzati per canalizzare il flusso del pubblico. All'arrivo dei carabinieri gli si è scagliato contro. Verrà processato per direttissima.