Tentano di rubare Rolex a un turista, due arresti a Omegna

Un uomo di 27 anni e una donna di 28, entrambi di origine romena e residenti a Milano, sono stati arrestati a Omegna per aver tentato di rubare un Rolex dal polso di un cittadino francese di 59 anni. La 28enne, con numerosi precedenti, ha avvicinato la vittima e l’ha abbracciata simulando una conoscenza diretta, ma è stata bloccata dalla polizia mentre si stata allontanando per raggiungere il complice, che la stava aspettando in macchina.

L’arresto

I due sono stati arrestati, mentre l'autovettura utilizzata per la rapina è stata sequestrata. Nei loro confronti è stato disposto il rimpatrio dal territorio con foglio di via obbligatorio e divieto di ritorno nel comune di Omegna per anni tre. Sabato sera la polizia ha arrestato anche un uomo di 38 anni, residente in città: doveva essere agli arresti domiciliari ma era in giro senza alcun motivo e senza autorizzazione.