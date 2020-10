Torino, controlli antidroga dei carabinieri: tre arresti

Il più giovane dei tre ha 18 anni: è stato bloccato su segnalazione di alcuni residenti mentre vendeva eroina e cocaina in via Colli, zona Politecnico

Arrestati dai carabineiri tre spacciatori a Torino e in provincia durante i controlli delle ultime ore. Un gabonese di 18 anni, in Italia senza fissa dimora, è stato bloccato su segnalazione di alcuni residenti mentre vendeva eroina e cocaina in via Colli, zona Politecnico. In tasca nascondeva 30 dosi di stupefacente pronte per la vendita.

Gli altri arresti

A Chieri i militari hanno arrestato due italiani di 38 e 45 anni dopo un controllo sulla loro auto. L'atteggiamento poco collaborativo ha insospettito i carabinieri, che hanno scoperto nella vettura 19 grammi di cocaina pura ancora da tagliare.