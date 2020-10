Torino, oggi lo sciopero dei mezzi pubblici: le info

Sciopero Gtt, dei mezzi pubblici, oggi a Torino. Una mobilitazione dettata dalle misure prese dai vertici aziendali per tutelare il personale, e non solo. I lavoratori saranno in stato di agitazione anche per alcune dinamiche aziendali, non condivise da tutti gli operatori.

Le informazioni

La protesta, che avrà una durata di 24 ore, è stata indetta dai sindacati OO.SS. Filt-Cgil e Fit-Cisl, dalla O.S. Ugl Autoferrotranvieri e dalla RSUdel personale viaggiante urbano-suburbano. Sarà garantito il servizio urbano e suburbano, il trasporto in metropolitana e l’attività dei centri di servizi al clienti dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 12 alle 15. Saranno, inoltre, operative le autolinee Extraurbane, le linee urbane di Ivrea e Servizio Ferroviario (sfm1 – Canavesana e sfmA – Torino–aeroporto–Ceres) dall’inizio del servizio alle 8 e dalle 14:30 alle 17:30.

Le altre proteste

Non solo. In piazza le educatrici dei nidi e le maestre delle materne. La protesta è stata indetta dalla Cub Scuola che prevede un'alta adesione superiore all'80%. Al presidio in piazza Palazzo di Città, davanti al Comune, ci sarà anche una delegazione degli insegnanti statali. Annullato invece l'incontro con la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, nell'ambito della settimana del Lavoro, al liceo Einstein dove era prevista una manifestazione degli studenti e dei collettivi universitari. Protestano anche i dipendenti della sanità, in presidio davanti alla sede di Confcommercio in corso Francia 15, da dove si sposteranno in piazza Castello di fronte alla Regione per concludere la mobilitazione con educatrici e maestre.