Incidente a Torino, anziani coniugi investiti da benna meccanica

Due anziani, marito e moglie, sono stati investiti da una benna meccanica per il trasporto di materiali, impegnata in alcuni lavori. L'incidente questa mattina in via Genova, angolo via Baiardi. Il mezzo ha sfiorato l'uomo ferendolo leggermente, mentre la donna nell'urto è caduta per terra ferendosi più seriamente. I sanitari del 118 li hanno trasportati all'ospedale Cto. Sul posto la polizia municipale ha proceduto con i rilievi.