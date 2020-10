Grugliasco, in fiamme sottotetto abitazione: ferito vigile del fuoco

Sono terminate nella notte le operazioni di spegnimento del rogo scoppiato ieri in un'abitazione vicino al museo del Grande Torino

Terminate nella notte a Grugliasco, in provincia di Torino, le operazioni di spegnimento dell'incendio scoppiato ieri in un sottotetto di un'abitazione a due piani al civico 76 di via La Dalle, vicino al museo del Grande Torino.

Ferito un vigile del fuoco

Un vigile del fuoco è rimasto ferito in maniera non grave durante lo spegnimento del rogo. Evacuata una famiglia. Sul posto anche il sindaco di Grugliasco, Roberto Montà, i sanitari del 118, la polizia municipale e i carabinieri, che indagano sulle cause dell'incendio.