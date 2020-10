Furto in un furgone in sosta: fermata coppia con figlio nel Torinese

I carabinieri hanno arrestato a Collegno due coniugi per furto aggravato in concorso con il figlio 14enne, denunciato alla Procura per Minorenni e a un altro 13enne non imputabile data l’età

A Collegno (in provincia di Torino) i carabinieri hanno arrestato una coppia di coniugi di origini bosniache, residenti in provincia di Torino, per furto aggravato in concorso con il figlio di 14 anni, denunciato alla Procura per i Minorenni, e un altro 13enne che, vista l'età, non è imputabile.

Il furto

I quattro hanno forzato la portiera di un furgone posteggiato all'interno dell'area parcheggi dell'Ikea e hanno rubato, all'interno del mezzo, parti di ricambio di distributori automatici di caffè e un sacchetto di monete contenente circa 250 euro. Sono stati bloccati con la refurtiva nel parcheggio del Centro Commerciale "Le Gru" di Grugliasco.