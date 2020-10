Torino, distraggono commesse per rubare in negozi centro: denunciati

Due i negozi finiti nel mirino della coppia: uno di abbigliamento in via Roma, e una boutique di via Lagrange

Hanno approfittato dello shopping del sabato pomeriggio per mettere a segno dei furti all'interno dei negozi della centralissima via Roma, a Torino. La polizia ha denunciato due cittadini di origini romene per per furto aggravato in concorso continuato.

Modus operandi

Il metodo usato era sempre lo stesso: mentre il ragazzo, di 29 anni, pensava a distrarre le commesse dei negozi, la sua complice, una 18enne, portava via gli articoli in vendita. Due i negozi finiti nel mirino della coppia: uno di abbigliamento in via Roma, e una boutique di via Lagrange, dove hanno rubato una borsa griffata, un paio di scarpe da donna e un giubbino in pelle, per un valore complessivo di 480 euro. Dopo l'ultimo colpo sono stati fermati dalla polizia.