Denaro e monili preziosi nascosti nel divano: arrestato a Moncallieri

Nascondeva oggetti di pregio, quali orologi e pietre preziose, oltre a 50mila euro in contanti, frutto di diversi furti in abitazioni, in un cassone ricavato appositamente nel divano di casa e possedeva illecitamente alcune armi. Un 33enne di Moncalieri (Torino) è stato arrestato dalla polizia per violazione della norma sulle armi e denunciato in stato di libertà per ricettazione.

Il blitz

Gli agenti hanno sequestrato tre ricetrasmittenti, usate per furti in appartamento e truffe ad anziani, una carabina ad aria compressa e una pistola STEYER con 19 proiettili. Oltre ai gioielli, sono stati recuperati anche un orologio Eberhard, una penna Cartier, e una trentina tra anelli, collane, ciondoli e orecchini. Trovate 325 pietre, di vario colore, forme e dimensioni, insieme a uno strumento di precisione utilizzato per verificarne la purezza. Al fine di individuare le parti offese e procedere alla restituzione dei preziosi, le foto degli oggetti sono state inserite sul sito web della Polizia di Stato.