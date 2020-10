Covid, stretta sulla movida a Torino: ordinanza attesa in serata

Il provvedimento, anticipato ieri dalla sindaca Chiara Appendino, è ancora in via di definizione. Nel pomeriggio incontro tra i primi cittadini metropolitani e la ministra dell'Interno, Luciana lamorgese

È attesa per questa sera la firma della sindaca di Torino, Chiara Appendino, sull'ordinanza che introdurrà nuove limitazioni nelle zone della movida torinese ritenute maggiormente a rischio assembramenti, quali piazza Santa Giulia, via Matteo Pescatore e piazza Montanaro. Il provvedimento, anticipato ieri dalla prima cittadina, necessita ancora di alcuni passaggi. Il primo è previsto nel pomeriggio con un incontro, in modalità online, tra i sindaci metropolitani e la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, per chiedere uno sforzo ulteriore da parte delle forze dell'ordine, che avranno un ruolo centrale nei controlli e nel rispetto dei provvedimenti.