Incidente a Torino, auto finisce contro un palo: morta una donna

E' successo questa mattina, poco dopo le 8, in via Reiss Romoli nei pressi di corso Vercelli

Una donna ha perso la vita questa mattina, poco dopo le 8, a Torino in un incidente stradale avvenuto in via Reiss Romoli. Per cause ancora da accertare, l'auto della vittima si è schiantata contro un palo della luce in prossimità di corso Vercelli. La donna è stata trasportata d'urgenza all'Ospedale San Giovanni Bosco ma qui è stato possibile solo constatare il decesso.Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Infortunistica della Polizia Municipale.