Cuneo, furti in casa di anziani e persone fragili: dieci arresti

Sono 20 gli episodi contestati dalla Procura cuneese tra Cuneo, Torino e Asti, per un bottino di centinaia di migliaia di euro. Sei persone sono in carcere, quattro ai domiciliari. Oltre cento i poliziotti coinvolti nel blitz

Rubavano nelle case di anziani e persone fragili di Cuneo, Torino, Asti: almeno 20 gli episodi contestati dalla Procura di Cuneo per un bottino di centinaia di migliaia di euro. La Squadra Mobile della polizia di Cuneo ha arresto all'alba 10 persone (6 in carcere, 4 ai domiciliari) con l'accusa di furto aggravato e altri reati contro il patrimonio. Sono tutti nomadi di etnia sinti. Oltre un centinaio i poliziotti coinvolti in un blitz al campo nomadi di Cuneo, squadre cinofile e anche un elicottero del reparto volo di Milano della polizia, con perquisizioni e sequestri nei campi nomadi e in appartamento di Cuneo, Asti, Carmagnola, Volvera.