Operaio travolto da una frana nel Biellese: elitrasportato in ospedale

L'uomo si trovava in strada per il ripristino della carreggiata a seguito di un precedente smottamento dovuto al maltempo dei giorni scorsi

A Flecchia, frazione del comune di Pray, in Valdilana, un operaio è stato travolto questa mattina da terra e detriti mentre stava lavorando in strada per il ripristino della carreggiata a seguito di un precedente smottamento dovuto al maltempo dei giorni scorsi. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Novara in elisoccorso, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.